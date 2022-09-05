Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его словам, Украина продолжает собирать газ, чтобы пройти отопительный сезон с теплом. Может быть, даже удастся в некоторых случаях национализировать российский газ. Уже есть определенные законодательные инициативы.

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Может быть, часть населения придется перевезти

Украина точно будет экономить газ. Поэтому в большинстве украинских домов температура не будет превышать 18 градусов тепла. По его мнению, это не столь критично, хоть и немного дискомфортно.

Как отметил Антонюк, в этом году украинцы не будут жить так комфортно, как до 24 февраля. Это нужно осознать и приготовиться к разным возможным ситуациям.

Ничего, переживем. У нас, учитывая фронт, зима будет жаркой. А все остальное… Минусовых температур в помещениях не будет. Конечно, если россияне не будут их обстреливать. Центр и Запад Украины будут жить в более комфортных условиях, чем те регионы, которые ближе к линии фронта –

отметил Антонюк.

Трудно спрогнозировать, рискнут ли россияне ударить по газотранспортной системе Украины. Но, учитывая этот риск, государству нужно быть готовым, что придется перевозить часть населения в более безопасные регионы.

Антонюк о следующем отопительном сезоне в Украине: смотрите видео

Добавим, по словам эксперта по энергетике Геннадия Рябцева, сейчас ни государственная власть, ни органы местного самоуправления не могут гарантировать, что отопительный сезон в каждом населенном пункте пройдет без критических ситуаций. Если россияне рискнут обстрелять трупопровод или теплоэлектростанцию, то могут возникнуть проблемы с теплоснабжением, электроснабжением и предоставлением других жилищно-коммунальных услуг.