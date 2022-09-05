Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. За його словами, Україна продовжує назбирувати газ, щоб пройти опалювальний сезон з теплом. Можливо, навіть вдасться в деяких випадках націоналізувати російський газ. Вже існують певні законодавчі ініціативи.

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Може бути, що частину населення доведеться перевезти

Україна точно буде економити газ. Тому в більшості українських домівок температура не перевищуватиме 18 градусів тепла. На його думку, це не є настільки критично, хоч і трішки дискомфортно.

Як зазначив Антонюк, цього року українці не будуть жити настільки комфортно, як до 24 лютого. Це потрібно усвідомити і приготуватися до різних можливих ситуацій.

Нічого, переживемо. В нас, враховуючи фронт, зима буде гарячою. А все решта… Мінусових температур в помешканнях не буде. Звісно, якщо росіяни не будуть їх обстрілювати. Центр та Захід України будуть жити в комфортніших умовах, ніж ті регіони, які ближче до лінії фронту, –

зазначив Антонюк.

Важко спрогнозувати, чи росіяни ризикнуть вдарити по газотранспортній системі України. Але, враховуючи цей ризик, державі потрібно бути готовою, що доведеться перевозити частину населення у більш безпечні регіони.

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Додамо, за словами експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева, зараз ні державна влада, ні органи місцевого самоврядування не можуть гарантувати, що опалювальний сезон у кожному населеному пункті мине без критичних ситуацій. Якщо росіяни таки ризикнуть обстріляти трупопровід або теплоелектростанцію, то можуть виникнути проблеми з теплопостачанням, електропостачанням та наданням інших житлово-комунальних послуг.