Об этом в эфире 24 канала сказал Александр Слобожан – исполнительный директор Ассоциации городов Украины. Он назвал три самых больших вызова перед отопительным сезоном.

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По его словам, в этом году отопительный сезон будет не похож на другие, хотя каждый год есть сложности.

Первый вызов – разрушение критической инфраструктуры в результате военных действий

Сейчас из-за ракетных ударов или из-за военных действий на суше в Украине разрушены 360 таких объектов. Из них – 6 серьезных ТЭЦ. Остальные – это котельные, пункты теплопропуска, теплотрассы и другие.

"Однако я сразу хочу сказать, что правительство выделило финансовое обеспечение для восстановления Черниговской, Ахтырской и Кременчугской ТЭЦ. То есть там, где могут возникнуть серьезные проблемы. По другим станциям и объектам вопросы тоже рассматривают", – подчеркнул Слобожан.

Второй вызов – связан с финансовой дисциплиной

То есть говорится об оплате за коммунальные услуги потребителями: как населением, так и бизнесом и бюджетными учреждениями.

Специалист объяснил, что это вызвано войной, потому что много жилой и коммерческой инфраструктуры разрушено. Поэтому за услуги оплачивать иногда нет возможностей.

Внимание! На этот случай в госбюджете уже предусмотрено 14 миллиардов гривен.

Третий вызов – наличие энергоресурсов

Речь идет о газе, мазуте или угле. Пока же формируют баланс этих ресурсов, чтобы обеспечить запас на отопительный сезон.

И подытожил, что правительства местного самоуправления должны быть готовы к худшим сценариям, поскольку мы живем в условиях войны.

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