Почти сто процентов отопления связано с поставкой газа. Об этом сообщил мэр Иван Федоров 26 августа.
Обратите внимание Готовимся к холодной зиме: как сохранить тепло в доме
Перспективы появления газа нет
Отопительный сезон в Мелитополе – под угрозой срыва. Больше месяца в городе нет газа, с которым связано 95% отопления,
– говорится в сообщении.
Поставку газа в Мелитополе вряд ли возобновят. Ведь в Бердянске она остановилась еще 3 месяца назад, а восстановить газ еще не брались. Слова оккупантов о строительстве газопровода из Бердянска – фейк.
Иван Федоров заметил, что до начала отопительного сезона осталось 2 месяца. Он призвал людей эвакуироваться из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию при первой же возможности.
Что известно об отопительном сезоне в Запорожье
Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что зима в городе и области будет тяжелая. Он призвал всех жителей запастись дровами и паллетами.
Он добавил, что нужно готовиться к традиционным методам отопления своей дачи, частных домов. Ведь инфраструктура часто страдает от ударов врага и в любой момент поставка газа или электричества может остановиться.
Старух посоветовал людям, которые живут в городах, ехать в села к родителям, заготавливать дрова, паллеты и прочее и готовиться к такой сложной зиме.
Стоит посмотреть – оперативная информация о ситуации на фронте 26 августа: видео