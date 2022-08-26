Майже сто відсотків опалення пов'язане з постачанням газу. Про це повідомив мер міста Іван Федоров 26 серпня.

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Перспективи появи газу немає

Опалювальний сезон у Мелітополі – під загрозою зриву. Понад місяці у місті немає газу, з яким пов’язане 95% опалення,

– мовиться в повідомленні.

Постачання газу в Мелітополі навряд чи відновлять. Адже в Бердянську воно зупинилося ще 3 місяці тому, а відновити газ ще не бралися. Слова окупантів про будівництво газопроводу з Бердянська – фейк.

Іван Федоров зауважив, що до початку опалювального сезону залишилося 2 місяці. Він закликав людей евакуюватись з Мелітополя на підконтрольну Україні територію за першої ж можливості.

Що відомо про опалювальний сезон на Запоріжжі

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що зима в місті та області буде важка. Він закликав усіх жителів запастися дровами та палетами.

Він додав, що треба готуватися до традиційних методів опалення своєї дачі, приватних будинків. Адже інфраструктура часто потерпає від ударів ворога й у будь-який момент постачання газу чи електрики може зупинитися.

Старух порадив людям, які живуть в містах, їхати до в села батьків, заготовлювати дрова, палети й таке інше та готуватися до такої складної зими.

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