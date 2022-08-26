Зима на Запоріжжі буде однозначно важка й на це треба налаштуватися. Про це голова місцевої ОВА заявив в ефірі "Ради", повідомляє 24 канал.

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Треба користуватися традиційними методами опалення

Олександр Старух розповів, що місцева влада завчасно попереджає і готує людей до складної ситуації з опаленням взимку.

Ми людей готуємо. Хто б там що не казав, але іде війна. Інфраструктура наша досить потерпає від ударів ворога,

– сказав голова Запорізької ОВА.

Він додав, що треба готуватися до традиційних методів опалення своєї дачі, приватних будинків. Людям, які живуть в містах, слід їхати до в села батьків, заготовлювати дрова, палети й таке інше та готуватися до такої складної зими.

Запорізька АЕС вперше була від'єднана від енергомережі

Дії російських загарбників спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС. Два енергоблоки, які досі працювали, відключилися від мережі.

Сталося це 25 серпня о 12:12 унаслідок бойових дій в районі розміщення Запорізької АЕС.

В Енергоатомі зазначають, що зауважень до роботи автоматики і систем безпеки на Запорізькій АЕС наразі немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі.

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