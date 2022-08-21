Об этом Садовый рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал. Он отметил, что Львов достаточно спокойно входил в отопительный сезон за последние 16 лет.

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Садовый отметил, что в настоящее время во Львове все системы работают, а ТЭЦ – готовы к отопительному сезону.

"Но есть пример, когда буквально 3 месяца назад российские ракеты ударили по 3 подстанциям, и у нас появились проблемы в 3 районах города Львова. Но мы перед тем выстроили альтернативную систему электроснабжения для водоканала, и львовяне не почувствовали этой беды", – добавил городской глава.

По словам мэра, он сейчас ставит службам задачу определить список действий на случай вероятного удара российских ракет по ТЭЦ или подстанциям.

Да, есть запасы газа. В Украине – собственная электроэнергия. Но если будут поражения, то нужно просто выжить. Поэтому я помню разговор с Нино Катамадзе, которая приезжала во Львов. Они в Грузии буквально полгода жили без света и тепла. Они вырубили все парки и скверы,

– рассказал Садовый.

Потому во Львове, чтобы не вырубать деревья, решили закупить тысячи тонн дров. А ведь в каждом доме города должны быть пункты обогрева с буржуйками.

"У нас есть еще сейчас время для того, чтобы все это обустроить. Также закупаем уголь", – добавил городской глава.

По его словам, важно, чтобы у каждой семьи дома были:

сухой спирт,

теплое белье,

фонарики на батарейках.

"То есть, чтобы мы утеплили свои дома. Мы должны готовиться к самым сложным периодам. Дай Бог, если этого не произойдет. Но береженого Бог бережет", – подытожил Садовый.

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