Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 21 апреля в город Находку в Приморском крае прибыл поезд, которым привезли 308 украинцев. В их числе женщины, дети, люди с инвалидностью и студенты.

Обратите внимание В российские Чебоксары оккупанты депортировали 466 мариупольцев, из них 106 – дети

Пропаганда устроила шоу

Людмила Денисова рассказала, что по информации местных волонтеров, российская пропаганда устроила настоящее шоу – депортированных из Мариуполя встречали моряки в парадной форме, городская власть и спасатели.

После этого они были отправлены в микрорайон Врангель на окраине города. Теперь им поменяют документы с украинских на российские и обещают в будущем единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей.

Омбудсмен подчеркнула, что Россия грубо нарушает международное право принудительной депортацией украинцев, поэтому Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека.

Вот куда россияне депортировали 308 жителей Мариуполя – Находка / Карта

К теме – ужасные детали эвакуации из горячих точек: смотрите видео