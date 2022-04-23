Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що 21 квітня до міста Находка в Приморському краї прибув потяг, яким привезли 308 українців. Серед них жінки, діти, люди з інвалідністю та студенти.
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Пропаганда влаштувала шоу
Людмила Денісова розповіла, що за інформацією місцевих волонтерів, російська пропаганда влаштувала справжнє шоу – депортованих з Маріуполя зустрічали моряки в парадній формі, міська влада та рятувальники.
Після цього їх відправили у мікрорайон Врангель на окраїні міста. Тепер їм змінять документи з українських на російські та обіцяють в майбутньому одноразову допомогу в розмірі 10 тисяч рублів.
Омбудсмен наголосила, що Росія грубо порушує міжнародне право примусовою депортацією українців, тому Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідувань порушення прав людини.
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