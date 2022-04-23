Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко на офіційній сторінці у телеграмі. Він оприлюднив фото та відео депортованих українців та закликав людей, які впізнають на світлинах своїх близьких, звертатись у контакт-центр.

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Депортовані росіянами маріупольці

З Маріуполя у Чебоксари незаконно вивезли 466 людей, з них 106 – діти. Навіть в інтерв'ю росіянам депортовані маріупольці не приховують, що хотіли б повернутись до рідного міста, нехай і у трохи кумедній формі, зазначає Андрющенко.

Інтерв'ю депортованого маріупольця росЗМІ: дивіться відео

Фото депортованих у Чебоксари українців Андрющенко поширив на своїй сторінці у телеграмі. Якщо ви помітили на них своїх рідних чи близьких, у міській раді просять звертатись за номерами телефонів: 067 345 1555 або 050 345 1555. Українська влада намагатиметься повернути українців на рідну землю, підкреслив Андрющенко.

Депортовані маріупольці у Чебоксарах / Фото з телеграму Петра Андрющенка

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