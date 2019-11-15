Отраслевые ассоциации призвали власти системно реформировать Укрзализныцю

Руководители отраслевых ассоциаций, на долю которых приходится 90% национальных грузов на железной дороге, призвали власть провести системную реформу "Укрзализныци".

Это требование было озвучено во время круглого стола, посвященного вопросам реформирования "УЗ", передает Минпром.

В частности, президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков позитивно оценил озвученные представителями власти планы по реформированию "Укрзализныци", в том числе разделение компании по направлениям – пассажирские перевозки, грузовые перевозки и объекты инфраструктуры.

"Мы считаем, что это очень логично. Выделение пассажирской составляющей для нас крайне важно, поскольку грузоперевозчики спонсируют пассажирские перевозки на уровне порядка 13 млрд грн. в год. Второй момент – это выделение тяги. Бизнес разделяет мнение о том, что этот рынок нужно сделать конкурентным. Мы убедились на протяжении многих лет, что где рынок монополизирован, там есть неэффективность. Главное, чтобы не получилось, как с либерализацией вагонной составляющей, которая де-факто не состоялась. Эти вагоны находятся в собственности "УЗ", которая является монопольным предоставителем услуг", – сказал Каленков.

В свою очередь директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак выразил уверенность, что "Укрзализныця" должна быть разделена на несколько сегментов.

"В сегментах, где можно создать конкуренцию, в первую очередь это грузовые перевозки, должно быть создано несколько операторов, как грузоперевозчиков, так и операторов вагонов, а также ремонтных предприятий. Там тарифы должна определять конкуренция. И мы убеждены, что за счет конкуренции вырастет и уровень сервиса", – сказал он.

"Там, где останется природная монополия, это в первую очередь инфраструктура, должна работать Национальная комиссия регулирования транспорта. Именно она должна анализировать и определять тот уровень тарифов, который будет справедливым, способствовать как сохранению железнодорожной инфраструктуры, так и эффективной экономике", – добавил Гусак.

В то же время он подчеркнул, что сегодня "Укрзализныця" попала в порочный круг, когда каждое новое повышение тарифов приводит к падению объема перевозок госкомпании.

"Именно сейчас пришло время этот порочный круг разорвать, провести реформу "Укрзализныци", создать конкуренцию там, где она должна быть создана и двигаться вперед", – уверен Гусак.