Галузеві асоціації закликали владу системно реформувати Укрзалізницю

Керівники галузевих асоціацій, на частку яких припадає 90% національних вантажів на залізниці, закликали владу провести системну реформу Укрзалізниці.

Ця вимога була озвучена під час круглого столу, присвяченого питанням реформування УЗ, передає Мінпром.

Зокрема, президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков позитивно оцінив озвучені представниками влади плани з реформування Укрзалізниці, в тому числі поділ компанії за напрямками – пасажирські перевезення, вантажні перевезення та об'єкти інфраструктури.

"Ми вважаємо, що це дуже логічно. Виділення пасажирської складової для нас вкрай важливо, оскільки вантажоперевізники спонсорують пасажирські перевезення на рівні близько 13 мільярдів гривень. На рік. Другий момент – це виділення тяги. Бізнес поділяє думку про те, що цей ринок потрібно зробити конкурентним. Ми переконалися на протязі багатьох років, що де ринок монополізований, там є неефективність. Головне, щоб не вийшло, як з лібералізацією вагонної складової, яка де-факто не відбулася. Ці вагониперебувають я в власності УЗ, яка є монопольним надавачем послуг", – сказав Каленков.

У свою чергу директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак висловив упевненість, що Укрзалізниця повинна бути розділена на кілька сегментів.

"У сегментах, де можна створити конкуренцію, в першу чергу це вантажні перевезення, має бути створено кілька операторів, як вантажоперевізників, так і операторів вагонів, а також ремонтних підприємств. Там тарифи повинна визначати конкуренція. І ми переконані, що за рахунок конкуренції виросте і рівень сервісу", – сказав він.

"Там, де залишиться природна монополія, це в першу чергу інфраструктура, повинна працювати Національна комісія регулювання транспорту. Саме вона повинна аналізувати і визначати той рівень тарифів, який буде справедливим, сприяти як збереженню залізничної інфраструктури, так і ефективної економіки", – додав Гусак.

У той же час він підкреслив, що сьогодні Укрзалізниця потрапила в порочне коло, коли кожне нове підвищення тарифів призводить до падіння обсягу перевезень держкомпанії.

"Саме зараз прийшов час це порочне коло розірвати, провести реформу Укрзалізниці, створити конкуренцію там, де вона повинна бути створена і рухатися вперед", – упевнений Гусак.