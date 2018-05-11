Отравление учеников в Черкассах: 22 детей выписали из больницы

В пятницу, 11 мая, в Черкассах выписали домой 22 детей, которые были госпитализированы из школьной линейки в Черкассах 8 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В Черкасской детской областной и Черкасской областной больницах до сих пор находится 36 человек: 32 детей и 4 взрослых. Взрослого, который еще вчера был в отделении интенсивной терапии, уже перевели в обычную палату. Состояние взрослых и детей, по словам медиков, удовлетворительное. Вероятно, их выпишут в ближайшее время.

Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителей, однако впоследствии количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых. 11 школьников оказались в реанимации в состоянии средней тяжести, на 9 мая детям стало лучше и их перевели в обычные палаты.



По данным чрезвычайников, дети в Черкассах отравились в результате распыления неизвестного вещества.