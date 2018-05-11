Отруєння учнів у Черкасах: 22 дітей виписали з лікарні

У п'ятницю, 11 травня, у Черкасах виписали додому 22 дітей, яких було госпіталізовано зі шкільної лінійки у Черкасах 8 травня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

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У Черкаській дитячій обласній і Черкаській обласній лікарнях досі перебуває 36 людей: 32 дітей і 4 дорослих. Дорослого, який ще вчора був у відділенні інтенсивної терапії, уже перевели до звичайної палати. Стан дорослих і дітей, за словами медків, задовільний. Ймовірно, їх випишуть найближчим часом.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих. 11 школярів опинились в реанімації у стані середньої тяжкості, проте 9 травня дітям покращало і їх перевели до звичайних палат.



За даними надзвичайників, діти у Черкасах отруїлися внаслідок розпилення невідомої речовини.

