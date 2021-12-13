Кум Путина призвал "не делать поспешных выводов", отрицая агрессию России против Украины. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ежедневных теленовостей за 29 ноября – 4 декабря 2021 года.

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Данные мониторинга теленовостей

Большинство каналов обращались к теме угрозы вторжения России ежедневно или почти ежедневно и за месяц сделали об этом 3 – 5 материалов. "Перший незалежний" поднял эту тему только раз.

Там пытались "сбалансировать" позицию украинских властей и Министерства обороны комментарием Медведчука. Кроме этого, пропагандисты в течение недели ни разу не упомянули ситуацию на Донбассе.

Обратите внимание! "Детектор медиа" пишет, что телеканал "Перший незалежний" принадлежит нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестору Шуфричу

Войска России на границе Украины

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

По его словам, Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле наших границ дислоцируются более 94 тысяч российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

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