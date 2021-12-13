Кум Путіна закликав "не робити поспішних висновків", заперечивши агресію Росії проти України. Про це свідчать дані моніторингу щоденних теленовин за 29 листопада – 4 грудня 2021 року.

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Дані моніторингу теленовин

Більшість каналів звертались до теми загрози вторгнення Росії щодня або майже щодня і протягом місяця зробили про це 3 – 5 матеріалів. "Перший незалежний" натомість підняв цю тему лише раз.

Там намагалися "збалансувати" позицію української влади та Міноборони коментарем Медведчука. Окрім цього, пропагандисти протягом тижня жодного разу не згадали про ситуацію на Донбасі.

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Війська Росії на кордоні України

Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, Росія може почати повномасштабну війну вже в січні – лютому 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.

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