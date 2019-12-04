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      Отшил и бросил трубку: Зеленский поговорил с пропагандисткой Скабеевой

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      Скабеева опубликовала запись разговора с якобы Зеленским / Коллаж 24 канала

      Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева позвонила якобы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако разговор пошел не в то русло, на которое рассчитывала пропагандистка, так как глава государства культурно "отшил" ее.

      Аудиозапись с голосом, похожим на голос украинского лидера, пропагандистка опубликовала в своем телеграм-канале.

      По теме: Придем и построим вам новую Украину: Скабеева взорвалась угрозами на росТВ

      Дословное содержание разговора:

      – Вас беспокоит Ольга Скабеева. Извините ради Бога, что я Вас отвлекаю. Мы страшно…

      – Вы сейчас на громкой связи. Все они. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, что мало что у кого там произошло и случилось. И поскольку я понимаю, что у Вас ничего не случилось, не произошло, ни с Вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами.

      – На секунду буквально, на секунду буквально. Не можем прорваться через Вашу пресс-службу. Уделите нам внимание. Мы бы хотели с Вами поговорить.

      На видео видно, что на последних словах Скабеевой человек с голосом Зеленского бросил трубку. И на записи слышны соответствующие телефонные гудки.

      Смотрите видео с разговором якобы Зеленского и Скабеевой:

      Разговор был коротким. Причина, по которой Зеленский не смог продолжить беседу... (послушайте сами и не говорите, что он популист). Ну занят, ну совещание, трубку взял... Обратите внимание – тактичный и деликатный,
      написала Скабеева в телеграм-канале.

      Пропагандистка также обратилась к Зеленскому в сообщении, отметив, что звонила именно она. Скабеева также призвала украинского лидера рассмотреть заявку пропагандистов на интервью.

       

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      4 декабря
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Российская пропаганда Медиа СМИ Новости России Владимир Зеленский
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