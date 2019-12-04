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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Відшив і кинув слухавку: Зеленський поговорив з пропагандисткою Скабеєвою

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      Скабеєва опублікувала запис розмови з нібито Зеленським / Колаж 24 каналу

      Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабеєва зателефонувала нібито Президентові України Володимирові Зеленському. Проте розмова пішла не в те русло, на яке розраховувала пропагандистка, адже глава держави культурно "відшив" її.

      Аудіозапис розмови із голосом, схожим на голос українського лідера, пропагандистка опублікувала у своєму телеграм-каналі.

      До теми: Прийдемо і побудуємо вам нову Україну: Скабєєва вибухнула погрозами на росТБ

      Дослівний зміст розмови:

      - Вас непокоїть Ольга Скабеєва. Вибачте заради Бога, що я Вас відволікаю. Ми страшно…

      - Ви зараз на гучному зв’язку. Всі вони. Я завжди перериваюсь, коли якісь бесіди, тому що думаю, що мало що в когось там сталося і відбулося. І оскільки я розумію, що у Вас нічого не сталося, не відбулося, ні з Вашими близькими і рідними, я тоді, вибачте, продовжу спілкування зі своїми колегами.

      - На секунду буквально, на секунду буквально. Не можемо прорватися через Вашу пресслужбу. Приділіть нам увагу. Ми б хотіли з Вами поговорити.

      На відео видно, що на останніх словах Скабеєвої людина з голосом Зеленського кинула слухавку. І на записі чутно відповідні телефонні гудки.

      Дивіться відео з розмовою нібито Зеленського та Скабеєвої:

      Розмова була коротка. Причина, через яку Зеленський не зміг продовжити бесіду... (послухайте самі і не кажіть, що він популіст). Ну зайнятий, ну нарада, слухавку взяв... Зверніть увагу – тактовний і делікатний,
      – написала Скабеєва у телеграм-каналі.

      Пропагандистка також звернулася до Зеленського у повідомленні, наголосивши, що телефонувала саме вона. Скабеєва також закликала українського лідера розглянути заявку пропагандистів на інтерв'ю.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Російська пропаганда Володимир Зеленський Новини Росії ЗМІ Медіа
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