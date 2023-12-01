Верховная Рада продлила военное положение до 14 февраля 2024 года. Да, в стране действует всеобщая мобилизация. Кто не подлежит мобилизации и может получить отсрочку, информирует 24 Канал.

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Отсрочка от мобилизации

Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Однако есть перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Он был расширен еще в августе 2023 года. С тех пор изменений он не претерпел и включает в себя следующие основные категории:

Работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями.

Многодетные родители и родители-одиночки.

Лица с инвалидностью I – III групп, а также лица, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью / недееспособных лиц.

Мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией.

Лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и приемных родителей.

Лица, ухаживающие за родственниками с тяжелыми болезнями/инвалидностью I – II групп и нуждающиеся в постоянном уходе.

Мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне.

Лица, потерявшие (смерть / пропавшие без вести) близких родственников во время их участия в Антитеррористической операции (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).

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