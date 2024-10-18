Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что уже осенью в приложении Резерв+ появится новая функция. В частности, возможность оформлять отсрочки от мобилизации.

Смотрите также Бронирование военнообязанных: что изменилось в октябре, аудит забронированных

Когда ожидать обновления

Она отметила, что продолжается работа над автоматическими отсрочками в приложении. Это облегчит процесс получения, ведь не нужно будет подавать никаких документов – только заявку.

Первые из них планируем уже этой осенью,

– добавила Черногоренко.

Позже она уточнила, что такая опция в Резерв+ появится в первой декаде ноября.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что мобилизации с 18 лет в Украине не будет. По его словам, законодательных изменений по снижению призывного возраста пока не предвидится.