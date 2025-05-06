Перечень граждан, которые имеют право на отсрочку, определен статьей 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, передает 24 Канал со ссылкой на "Факты".

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Кто потеряет отсрочку в мае

По словам юриста Анастасии Руденко, согласно новому законодательству, отсрочку от мобилизации больше не предоставляют:

студентам, которые учатся на заочной форме обучения или получают второе или третье высшее образование;

родителям трех несовершеннолетних детей, если есть задолженность по уплате алиментов;

родителям-одиночкам, если мать не лишена родительских прав, не умерла, не пропала без вести и не отбывает наказание;

мужчинам, которые ухаживают за родителями жены с инвалидностью первой или второй группы (отныне отсрочка предоставляется только для ухода за собственными родителями, имеющих инвалидность);

сводным братьям погибших защитников (право на отсрочку имеют только родные или неполнородные братья или сестры погибших или пропавших без вести военнослужащих);

работникам предприятий и организаций Министерства обороны, ранее имевших отсрочку.

Обратите внимание! Лица, которые ранее имели отсрочку, могут ее потерять, если изменятся обстоятельства, служившие основанием для ее получения.

Напомним, что Минобороны Украины разработало новые услуги в приложении Резерв+ для получения отсрочки, которые сейчас тестируются.