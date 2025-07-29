Но те, кто имеет отсрочку, таки могут воспользоваться этой возможностью. Адвокат Мария Ганина в комментарии "РБК-Украина" рассказала детали относительно этого, передает 24 Канал.

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Кто из мужчин с отсрочкой имеет право на выезд за границу?

Сейчас выезжать за границу могут мужчины моложе 18 и старше 60 лет, а также большинство из тех, кто имеет право на отсрочку.

Последним нужен несколько иной пакет документов для пересечения границы.

Выезжать за границу могут:

мужчины с инвалидностью,

те, кто сопровождает одного из родителей с 1 или 2 группой инвалидности;

те, кто имеет на иждивении 3 несовершеннолетних детей;

родители, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью и тому подобное.

Мария Ганина отметила, что каждая ситуация индивидуальна.

Например, если у человека есть группа инвалидности, то он может выезжать, но если среди документов он подготовит пенсионное удостоверение по инвалидности. Только по справке МСЭК об инвалидности он выезжать не может. То есть для самой отсрочки справка МСЭК об инвалидности подходит, для выезда за границу – нет. Но в целом большинство оснований выезда за границу на самом деле совпадают с теми основаниями для отсрочки, которые есть у человека. Но не все,

– отметила она.

Также, например, право на отсрочку имеют студенты, которые получают первое высшее образование, но в то же время они за границу выехать не могут.

"Те, кто учится, не подлежат мобилизации. Но за границу они выезжать не могут. В правилах пересечения границы в этом законе указано, кто может выезжать за границу во время военного положения. Советую всегда читать официальные документы, где четко указан перечень и требования для выезда или невыезда", – добавила Ганина.