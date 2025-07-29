Але ті, хто має відстрочку, таки можуть скористатися цією можливістю. Адвокатка Марія Ганіна у коментарі "РБК-Україна" розповіла деталі щодо цього, передає 24 Канал.

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Хто з чоловіків з відстрочкою має право на виїзд за кордон?

Наразі виїздити за кордон можуть чоловіки молодші 18 і старші за 60 років, а також більшість із тих, хто має право на відстрочку.

Останнім потрібний дещо інший пакет документів для перетину кордону.

Виїздити за кордон можуть:

чоловіки з інвалідністю,

ті, хто супроводжує одного з батьків з 1 або 2 групою інвалідності;

ті, хто має на утриманні 3 неповнолітніх дітей;

батьки, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю тощо.

Марія Ганіна зауважила, що кожна ситуація індивідуальна.

Наприклад, якщо у людини є група інвалідності, то він може виїздити, але якщо серед документів він підготує пенсійне посвідчення за інвалідністю. Лише по довідці МСЕК про інвалідність він виїздити не може. Тобто для самої відстрочки довідка МСЕК про інвалідність підходить, для виїзду за кордон – ні. Але загалом більшість підстав виїзду за кордон насправді співпадають з тими підставами для відстрочки, які є у людини. Але не всі,

– зауважила вона.

Також, наприклад, право на відстрочку мають студенти, які здобувають першу вищу освіту, але водночас вони за кордон виїхати не можуть.

"Ті, хто навчається, не підлягають мобілізації. Але за кордон вони виїздити не можуть. В правилах перетину кордону в цьому законі зазначено, хто може виїздити за кордон під час воєнного стану. Раджу завжди читати офіційні документи, де чітко зазначено перелік і вимоги для виїзду або невиїзду", – додала Ганіна.