Військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації мають право перетинати державний кордоні. Серед них – заброньовані працівники, передає 24 Канал із посиланням на Мін'юст.

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Хто може перетинати державний кордон

Такі особи перебувають на спеціальному військовому обліку.

Згідно з Правилами перетинання державного кордону громадянами України, наразі врегульовано лише порядок виїзду за кордон у службове відрядження.

Водночас законодавством не передбачено чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників. Тому отаточне рішення приймається індивідуально – на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю.

Зверніть увагу! Працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.

Які документи потрібні для виїзду за кордон: