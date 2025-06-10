Військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації мають право перетинати державний кордоні. Серед них – заброньовані працівники, передає 24 Канал із посиланням на Мін'юст.
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Хто може перетинати державний кордон
Такі особи перебувають на спеціальному військовому обліку.
Згідно з Правилами перетинання державного кордону громадянами України, наразі врегульовано лише порядок виїзду за кордон у службове відрядження.
Водночас законодавством не передбачено чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників. Тому отаточне рішення приймається індивідуально – на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю.
Зверніть увагу! Працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.
Які документи потрібні для виїзду за кордон:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- паперовий військово-обліковий документ або електронний варіант в додатку Резерв+ (повинен містити позначку про бронювання та внесений до системи "Оберіг");
- витяг з наказу про відпустку або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо);
- інші документи для підтвердження мети поїздки.