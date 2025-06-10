У разі порушення правил військового обліку, а також законодавства про мобілізацію, на громадян накладається штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Кримінальна відповідальність настає, якщо особа без поважної причини не з'явилася на службу після отримання повістки на відправку до навчальної частини, передає 24 Канал.

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В інтерв'ю Radio NV член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що жодні штрафи не здатні підвищити мобілізацію.

Ми ж не можемо в свідомість громадянина достукатись через систему штрафів, щоб він пішов захищати батьківщину,

– заявив чиновник.

Він розповів, що були ініціативи обмежувати банківські картки, керування автівкою. Втім, вони не здатні змусити людину долучитися до війська, з неї не вийде вмотивованого бійця.

Федієнко зауважив, що ніколи не підтримував штрафи. Каже, що потрібно шукати якісь інші мотиваційні речі.