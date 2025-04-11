У Законах України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачено, яке саме покарання отримують порушники, передає 24 Канал.

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Що буде за відмову від мобілізації

Якщо людина відмовляється від мобілізації, тоді складається акт про відмову в присутності свідків. Далі цей акт надсилається до поліції, після чого можлива адміністративна або кримінальна відповідальність.

У разі порушення військового обліку ( стаття 210 КУпАП) на особу накладається штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 5 100 гривень). Якщо протягом року людина знову здійснює це порушення, то він має сплатити від 5 100 до 8 500 гривень.

У разі зіпсуття або втрати військово-облікових документів (стаття 211 КУпАП) з необережності передбачений штраф від 510 до 850 гривень. Якщо порушення скоєне повторно або під час воєнного стану, тоді громадянин карається штрафом від 850 до 1 700 гривень.

За ухилення від військової служби (стаття 210-1 КУпАП, ч.2) накладаться штраф у розмірі від 17 000 до 55 500 гривень.

Законом про кримінальну відповідальність передбачено низку статей, якими закріплені види правопорушень у сфері забезпечення призову та мобілізації.

Так, відповідно до статті 336 КК України, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період – карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

За ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період або в разі проведення цільової мобілізації (стаття 336-1 КК України) передбачено позбавлення волі від 2 до 5 років.

Ухилення від обліку (стаття 337 КК України) карається штрафом у розмірі від 5 100 до 8 500 гривень або виправними роботами до 1 року. Ухилення від навчальних (спеціальних) зборів карається штрафом від п'ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років

Ухилення від строкової служби (стаття 335 КК України) передбачає обмеження волі до 3 років.