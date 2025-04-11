Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

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Скільки є часу на повторне проходження ВЛК

У Міноборони нагадали, що військовозобов'язані громадяни, які були визнані обмежено придатними до 4 травня 2025 року, мають обов'язково повторно пройти ВЛК. У відомстві зазначили, що це є вимогою чинного законодавства.

Важливо! Крайній термін проходження ВЛК – 5 червня 2025 року включно.

Для проходження комісії необхідно:

отримати направлення на ВЛК – через застосунок Резерв+ або особисто у ТЦК та СП;

з’явитися до медичного закладу та пройти ВЛК;

отримати нове рішення про придатність або непридатність до військової служби.

У Міноборони закликали громадян не зволікати з проходженням процедури, адже воно є обов'язковим згідно з законом.

Нагадаємо, що в Україні є певні категорії осіб, які не підлягають мобілізації за станом здоров'я. Зауважимо, що остаточну придатність до служби визначає.