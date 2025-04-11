Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.
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Скільки є часу на повторне проходження ВЛК
У Міноборони нагадали, що військовозобов'язані громадяни, які були визнані обмежено придатними до 4 травня 2025 року, мають обов'язково повторно пройти ВЛК. У відомстві зазначили, що це є вимогою чинного законодавства.
Важливо! Крайній термін проходження ВЛК – 5 червня 2025 року включно.
Для проходження комісії необхідно:
- отримати направлення на ВЛК – через застосунок Резерв+ або особисто у ТЦК та СП;
- з’явитися до медичного закладу та пройти ВЛК;
- отримати нове рішення про придатність або непридатність до військової служби.
У Міноборони закликали громадян не зволікати з проходженням процедури, адже воно є обов'язковим згідно з законом.
Нагадаємо, що в Україні є певні категорії осіб, які не підлягають мобілізації за станом здоров'я. Зауважимо, що остаточну придатність до служби визначає.