Сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.
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Сколько есть времени на повторное прохождение ВВК
В Минобороны напомнили, что военнообязанные граждане, которые были признаны ограниченно годными до 4 мая 2025 года, должны обязательно повторно пройти ВВК. В ведомстве отметили, что это является требованием действующего законодательства.
Важно! Крайний срок прохождения ВВК – 5 июня 2025 года включительно.
Для прохождения комиссии необходимо:
- получить направление на ВВК – через приложение Резерв+ или лично в ТЦК и СП;
- явиться в медицинское учреждение и пройти ВЛК;
- получить новое решение о пригодности или непригодности к военной службе.
В Минобороны призвали граждан не медлить с прохождением процедуры, ведь оно является обязательным согласно закону.
Напомним, что в Украине есть определенные категории лиц, которые не подлежат мобилизации по состоянию здоровья. Заметим, что окончательную пригодность к службе определяет.