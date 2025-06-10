В случае нарушения правил воинского учета, а также законодательства о мобилизации, на граждан налагается штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Уголовная ответственность наступает, если лицо без уважительной причины не явилось на службу после получения повестки на отправку в учебную часть, передает 24 Канал.

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Изменят ли наказание для уклонистов

В интервью Radio NV член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что никакие штрафы не способны повысить мобилизацию.

Мы же не можем в сознание гражданина достучаться через систему штрафов, чтобы он пошел защищать родину,

– заявил чиновник.

Он рассказал, что были инициативы ограничивать банковские карты, управления автомобилем. Впрочем, они не способны заставить человека присоединиться к войску, из него не получится мотивированного бойца.

Федиенко отметил, что никогда не поддерживал штрафы. Говорит, что нужно искать какие-то другие мотивационные вещи.