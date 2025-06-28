24 Канал розповідає, хто втратив право на відстрочку у 2025 році.

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Хто втратив право на відстрочку

Деякі військовозобов'язані активно йшли здобувати вищу освіту, сподіваючись таким чином уникнути мобілізації.

Однак наразі закон дозволяє давати відстрочку не усім студентам. Її можуть отримати лише ті, хто навчається за денною або дуальною формою навчання, здобуваючи вищий за попередній рівень освіти.

Тож просто 2 або 3 вищі освіти не дають військовозобов'язаним можливості уникнути призову.

Також раніше було знижено призовний вік, тому відстрочку втратили чоловіки 25 років та старші.

Не мають такого права також багатодітні батьки із заборгованістю по аліментах. У ТЦК зможуть перевірити це.

Також у 2025 році позбавили права на відстрочку працівників підприємств, установ та організацій Міноборони.

До слова, у серпні 2024 року без права на відстрочку залишилися військовозобов'язані, котрі доглядали за батьками другого з подружжя з інвалідністю 1 або 2 групи. Тепер це можна зробити лише у випадку догляду за власними батьками-інвалідами.

Не зможе отримати відстрочку також і зведений брат загиблого на війні.