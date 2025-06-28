Законодавство передбачає чіткий перелік категорії осіб, які підлягають бронюванню та відстрочки з липня 2025 року. Про це пише 24 Канал.

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Хто має право на відстрочку

Згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в Україні не мобілізують чоловіків віком від 18 до 25 років, а також тих, кому вже виповнилося 60.

Право на відстрочку мають:

особи з інвалідністю,

тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я,

ті, чиї рідні загинули або зникли безвісти на війні,

самотні або багатодітні батьки, опікуни,

батьки дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями.

Також відстрочку надають студентам денної форми навчання, викладачам і науковцям вищих навчальних закладів на період навчання чи дослідження.

Хто має право на бронювання

Окрему категорію становлять працівники критичної інфраструктури. Зокрема, оборонні, енергетичні підприємства та органи влади можуть забронювати своїх головних працівників. Бронювання діє й для посадовців, суддів та дипломатів.

Цікаво те, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє критично важливим підприємствам брати на роботу військовозобов'язаних навіть без військово-облікових документів. Їх дозволяється тимчасово бронювати на строк до 45 днів.

У 2024 – 2025 роках механізм бронювання змінили: погодження перейшло від Мінекономіки до Міністерства оборони.

Усі держоргани та підприємства мають подавати заявки на бронювання через портал "Дія". Далі ТЦК перевіряє документи та за результатами надає офіційну відстрочку на визначений термін.

До слова, до 2026 року жінки можуть вступати до війська виключно добровільно. Це стосується навіть працівниць медичної сфери.