Законодательство предусматривает четкий перечень категории лиц, которые подлежат бронированию и отсрочке с июля 2025 года. Об этом пишет 24 Канал.
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Кто имеет право на отсрочку
Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в Украине не мобилизуют мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, а также тех, кому уже исполнилось 60.
Право на отсрочку имеют:
- лица с инвалидностью,
- временно непригодные к службе по состоянию здоровья,
- те, чьи родные погибли или пропали без вести на войне,
- одинокие или многодетные родители, опекуны,
- родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.
Также отсрочку предоставляют студентам дневной формы обучения, преподавателям и ученым высших учебных заведений на период обучения или исследования.
Кто имеет право на бронирование
Отдельную категорию составляют работники критической инфраструктуры. В частности, оборонные, энергетические предприятия и органы власти могут забронировать своих главных работников. Бронирование действует и для должностных лиц, судей и дипломатов.
Интересно то, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволяет критически важным предприятиям брать на работу военнообязанных даже без военно-учетных документов. Их разрешается временно бронировать на срок до 45 дней.
В 2024 – 2025 годах механизм бронирования изменили: согласование перешло от Минэкономики в Министерство обороны.
Все госорганы и предприятия должны подавать заявки на бронирование через портал "Дія". Далее ТЦК проверяет документы и по результатам предоставляет официальную отсрочку на определенный срок.
К слову, до 2026 года женщины могут вступать в армию исключительно добровольно. Это касается даже работниц медицинской сферы.