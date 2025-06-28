Законодательство предусматривает четкий перечень категории лиц, которые подлежат бронированию и отсрочке с июля 2025 года. Об этом пишет 24 Канал.

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Кто имеет право на отсрочку

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в Украине не мобилизуют мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, а также тех, кому уже исполнилось 60.

Право на отсрочку имеют:

лица с инвалидностью,

временно непригодные к службе по состоянию здоровья,

те, чьи родные погибли или пропали без вести на войне,

одинокие или многодетные родители, опекуны,

родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Также отсрочку предоставляют студентам дневной формы обучения, преподавателям и ученым высших учебных заведений на период обучения или исследования.

Кто имеет право на бронирование

Отдельную категорию составляют работники критической инфраструктуры. В частности, оборонные, энергетические предприятия и органы власти могут забронировать своих главных работников. Бронирование действует и для должностных лиц, судей и дипломатов.

Интересно то, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволяет критически важным предприятиям брать на работу военнообязанных даже без военно-учетных документов. Их разрешается временно бронировать на срок до 45 дней.

В 2024 – 2025 годах механизм бронирования изменили: согласование перешло от Минэкономики в Министерство обороны.

Все госорганы и предприятия должны подавать заявки на бронирование через портал "Дія". Далее ТЦК проверяет документы и по результатам предоставляет официальную отсрочку на определенный срок.

К слову, до 2026 года женщины могут вступать в армию исключительно добровольно. Это касается даже работниц медицинской сферы.