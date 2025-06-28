Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, зазначивши, що противнику поки вдається активізувати свої дії на Донеччині та Луганщині.

До теми Сили безпілотних систем знищують переправи та мости окупантів на Луганщині: ефектне відео

Наступ росіян на фронті

Андрій Ткачук зауважив, що зараз напружена ситуація на Новопавлівському напрямку. На жаль, ворогу вдається там просуватись та отримувати певні результати.

Яка ситуація на Донеччині: карта

Про це треба говорити, щоб суспільство розуміло, акцентувало свою увагу, зокрема і на Донбасі, на підтримці тих підрозділів, які ведуть бойові дії там,

– сказав офіцер ЗСУ.

Довкола Костянтинівки Донецької області росіянам також вдається просуватись із півночі та півдня. Це порушує українську логістику, що призводить до певних проблем на цьому відтинку.

Крім того, окупанти намагаються обійти з півдня Покровськ. Також вони прямують в бік Куп'янська на Харківщині, щоб посилити там свої позиції, але є інформація, що, ймовірно, ситуація там трішки стабілізувалась.

На Сумщині нам також вдалося стабілізувати лінію бойового зіткнення. На певних ділянках виходить навіть контратакувати. 50 тисяч росіян сьогодні сковано на цьому напрямку,

– підкреслив Андрій Ткачук.

За його словами, важливо, що ворог вже серйозно втягнутий у бойові дії там, які сам і розпочав, тому немає можливості перекидати частину підрозділів звідти на інші ділянки фронту.

Цікаво, у Сумській області ЗСУ розгромили 810-ту бригаду морської піхоти Росі – підрозділ, який раніше брав участь в окупації Криму. Більшість військових ліквідували, а близько десяти потрапили в полон під час невдалої спроби закріпитися на позиціях. Українські безпілотники швидко виявили окупантів, після чого по них було відкрито вогонь, що зірвало план операції росіян.