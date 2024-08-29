Отказ от прохождения ВЛК может быть квалифицирован как нарушение законодательства о мобилизации. Нюансы оформления отсрочки для студентов рассказал юрист Андрей Топчий.

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Обязаны ли студенты проходить ВЛК

В соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат в частности:

соискатели профессиональной (профессионально-технической), профессионального высшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты;

докторанты.

Законодатель не связывает наличие права на отсрочку с прохождением (не прохождением) военно-врачебной комиссии. При этом, наличие отсрочки от мобилизации не освобождает вас от необходимости выполнения правил военного учета – в том числе о прохождении военно-врачебной комиссии,

– объяснил Андрей Топчий.

По его словам, ТЦК трактуют закон таким образом, что отсрочка выдается военнообязанному лицу, а для того, чтобы установить, действительно ли вы военнообязанным – необходимо пройти ВЛК.

Важно! Юрист отметил, что это спорное толкование законодательства, которое можно оспаривать в административном или судебном порядке.

К слову, ранее юристы также объясняли, что каждый юноша, достигшего 16-летнего возраста, обязан стать на военный учет. В случае невыполнения этой обязанности граждане могут ощутить определенные юридические последствия.