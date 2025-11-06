ТЦК будут "разворачивать" отдельных военнообязанных: кого это касается

В Украине с 1 ноября изменился порядок подачи заявлений на отсрочку от мобилизации. Теперь территориальные центры комплектования больше не будут принимать документы от граждан для этого лично.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Министерства обороны Украины.

К теме Могут ли мобилизовать военнообязанного, если близкий родственник служит в ВСУ

Почему будут отказывать в оформлении отсрочки, если обратиться в ТЦК?

До конца октября военнообязанные украинцы могли подать заявление об оформлении отсрочки непосредственно в ТЦК. Однако уже с 1 ноября подать документы на отсрочку можно исключительно через приложение Резерв+ или в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В Минобороны уточнили, что если после 1 ноября военнообязанный обращается в ТЦК с документами на отсрочку, там откажут в приеме заявления и посоветуют воспользоваться новыми каналами подачи.

По данным министерства, нововведение по оформлению отсрочки направлено на упрощение этого процесса и уменьшение нагрузки на работников территориальных центров комплектования.

Поэтому всем, кто будет оформлять отсрочку от мобилизации после 1 ноября 2025 года, стоит подготовиться к подаче документов через Резерв+ или ЦПАУ.

Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Какие еще изменения произошли в оформлении отсрочек от мобилизации?