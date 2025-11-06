ТЦК будут "разворачивать" отдельных военнообязанных: кого это касается
- С 1 ноября военнообязанные не могут подавать документы на отсрочку от мобилизации в ТЦК, а должны использовать приложение Резерв+ или ЦНАП.
- Новый порядок подачи заявлений направлен на упрощение процесса и уменьшение нагрузки на ТЦК.
В Украине с 1 ноября изменился порядок подачи заявлений на отсрочку от мобилизации. Теперь территориальные центры комплектования больше не будут принимать документы от граждан для этого лично.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Министерства обороны Украины.
Почему будут отказывать в оформлении отсрочки, если обратиться в ТЦК?
До конца октября военнообязанные украинцы могли подать заявление об оформлении отсрочки непосредственно в ТЦК. Однако уже с 1 ноября подать документы на отсрочку можно исключительно через приложение Резерв+ или в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).
В Минобороны уточнили, что если после 1 ноября военнообязанный обращается в ТЦК с документами на отсрочку, там откажут в приеме заявления и посоветуют воспользоваться новыми каналами подачи.
По данным министерства, нововведение по оформлению отсрочки направлено на упрощение этого процесса и уменьшение нагрузки на работников территориальных центров комплектования.
Поэтому всем, кто будет оформлять отсрочку от мобилизации после 1 ноября 2025 года, стоит подготовиться к подаче документов через Резерв+ или ЦПАУ.
Какие еще изменения произошли в оформлении отсрочек от мобилизации?
Начальница группы коммуникаций Хмельницкого областного ТЦК и СП Ангелина Олиферук объяснила, что с 1 ноября некоторые категории граждан получат продление отсрочки автоматически – без подачи новых заявлений и без очередей в ТЦК. Это произойдет, если вся необходимая информация об основаниях для отсрочки уже внесена в государственные реестры.
Подать заявление на одну из 9 основных отсрочек, охватывающих 80% всех случаев, теперь можно онлайн через приложение Резерв+. Впоследствии перечень доступных отсрочек обещают расширить.
Также Верховная Рада приняла закон, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 25 лет будут иметь право на 12-месячную отсрочку от мобилизации. Для этого соответствующая категория граждан должна отслужить по контракту не менее года во время военного положения.