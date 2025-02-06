Как подать заявление на отсрочку и какие документы нужны – сообщает 24 Канал.

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Как получить отсрочку от мобилизации

Если военнообязанный имеет право на отсрочку, то он может подать заявление для ее получения. Сейчас есть 2 пути получения отсрочки от мобилизации – обратиться в ТЦК или подать заявку в приложении Резерв+. Однако второй способ доступен не для всех категорий военнообязанных граждан.

Так, если подавать заявку непосредственно в ТЦК, то следует взять с собой:

паспорт,

военный билет,

документы, которые удостоверяют право на получение отсрочки.

В ТЦК следует написать заявление на получение отсрочки, добавив все необходимые документы. После этого в военкомате рассмотрят заявление и примут решение о предоставлении или непредоставлении отсрочки.

Студенты, лица с инвалидностью, а также многодетные родители могут подать заявку на получение отсрочки в приложении Резерв+. Для этого нужно открыть приложение и авторизоваться в нем. После этого следует зайти в меню и выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку".

Приложение предложит пройти опрос, система обработает предоставленную информацию и после сообщит о предоставлении отсрочки или отказ в этом. В последнем случае должны указать причину, почему отказано в предоставлении.

Стоит помнить, что отсрочка от мобилизации не предоставляется бессрочно – ее нужно продолжить. Проверить, действует ли отсрочка, можно в Резерв+. Эта функция доступна для всех военнообязанных.