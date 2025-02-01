Мужчины призывного возраста могут получить повестку и призваны в ряды ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию INSEININ.

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Какие правила получения отсрочки в Украине

Кабинет министров Украины принял постановление №1558, которым внесены изменения в порядок предоставления отсрочки. В частности, уточнены сроки, на которые военнообязанные могут ее получить.

Согласно действующему законодательству, отсрочка от мобилизации в особый период предоставляется на время действия оснований, что ее обосновывают, но не дольше, чем установленный указом президента срок проведения мобилизации.

Это означает, что максимальный срок предоставления отсрочки составляет три месяца, поскольку военное положение продолжается каждые три месяца.

Кроме того, правительство ввело механизм автоматического продления отсрочки. Если законные основания для ее получения остаются в силе, она будет продлена на весь период действия очередного продления военного положения.

Если же срок действия оснований для отсрочки меньше, чем срок военного положения, она предоставляется только на период, определенный этими обстоятельствами.

Например, лицам с инвалидностью отсрочка может быть предоставлена до окончания срока действия заключения МСЭК или выписки из решения экспертной комиссии, но не дольше, чем до завершения военного положения.

Студенты, аспиранты и докторанты получают отсрочку до конца периода действия Указа о военном положении или на время одного семестра, однако не более чем на шесть месяцев.

Педагогическим работникам и преподавателям отсрочка предоставляется на период до завершения учебного года, однако не дольше, чем до момента потери ими оснований, дававших право на ее получение.

Если во время проверки выяснится, что военнообязанный больше не имеет оснований для отсрочки, его в течение семи дней будет официально проинформировано о ее аннулировании.

Юристы отмечают, что внесенные изменения лишь уточняют максимальный срок действия отсрочки и устраняют противоречия в ее оформлении. Перечень оснований и необходимых документов остался без изменений.