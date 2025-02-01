О продлении сроков для прохождения ВВК сообщает 24 Канал. Ранее чиновники определили срок до 4 февраля включительно. Из-за этого в некоторых городах Украины возникли большие очереди к врачам военно-врачебной комиссии.

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До какой даты можно повторно пройти ВВК

Законопроект предусматривает пролонгацию повторного медицинского осмотра для ограниченно годных на четыре месяца. Обратиться в военно-врачебную комиссию мужчины, которые имеют такой статус, могут до 5 июня 2025 года.

ВВК должна повторно определить пригодность таких военнообязанных к службе в армии. Юристы отмечают, что граждане не могут идти на ВВК без соответствующего направления. Но в Минобороны объяснили, что человек имеет право самостоятельно прийти в ТЦК и там просить направление на ВВК. Или же военнообязанный может сформировать электронное направление через приложение "Резерв+".

Стоит отметить! Мобилизовать мужчин, которые определены ограниченно пригодными, позволили в 2024 году. Этот статус не дает право на отсрочку от службы, но окончательное решение о возможности мобилизации и призыва таких граждан на службу принимает ВВК.

Ответственность за игнорирование прохождения ВВК

Если человек до установленного срока не пройдет повторный осмотр, на него может быть наложен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК – это нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации,

– отметили в Министерстве обороны.

Напомним, врачи ВВК могут принимать решение о пригодности к службе, а также определять, имеет ли действующий военный потребности для освобождения от служебных обязанностей, лечения или реабилитации.