Про продовження строків для проходження ВЛК повідомляє 24 Канал. Раніше урядовці визначили термін до 4 лютого включно. Через це в деяких містах України виникли великі черги до лікарів військово-лікарської комісії.

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До якої дати можна повторно пройти ВЛК

Законопроєкт передбачає пролонгацію повторного медичного огляду для обмежено придатних на чотири місяці. Звернутися до військово-лікарської комісії чоловіки, які мають такий статус, можуть до 5 червня 2025 року.

ВЛК має повторно визначити придатність таких військовозобов'язаних до служби в армії. Юристи зазначають, що громадяни не можуть йти на ВЛК без відповідного направлення. Але в Міноборони пояснили, що людина має право самостійно прийти у ТЦК і там просити направлення на ВЛК. Або ж військовозобов'язаний може сформувати електронне направлення через застосунок "Резерв+".

Варто зазначити! Мобілізувати чоловіків, які визначені обмежено придатними, дозволили у 2024 році. Цей статус не надає право на відстрочку від служби, але остаточне рішення про можливість мобілізації та призову таких громадян на службу ухвалює ВЛК.

Відповідальність за ігнорування проходження ВЛК

Якщо людина до встановленого терміну не пройде повторний огляд, на неї може бути накладено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК – це порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію,

– зазначили в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, лікарі ВЛК можуть ухвалювати рішення щодо придатності до служби, а також визначати, чи має чинний військовий потреби для звільнення від службових обов'язків, лікування або реабілітації.