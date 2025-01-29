Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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У Львові величезні черги на ВЛК

Черги, які останнім часом постійно є на проходження комісії, спровоковані тим, що більшість обмежено придатних зволікали з проходженням ВЛК до початку лютого. Тож і звернень за останній тиждень суттєво побільшало.

Державою було передбачено 9 місяців, щоб усі обмежено придатні пройшли повторний огляд ВЛК на ступінь втрати працездатності. Однак, більшість заявників не поспішали проходити повторний огляд протягом встановленого часу і відтермінували свій візит до кінцевого терміну,

– зазначили в управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради.

У міській раді також підрахували, що з 4 травня до 1 січня огляд у лікарів на Сихові пройшли 182 обмежено придатні особи. А от за 20 днів січня на ВЛК прийшли 150 осіб.

Загалом в електронній черзі до львівських комісій зараз зареєстровано близько 700 військовозобов’язаних осіб, які раніше мали статус обмежено придатних.

У чергах можуть не стояти громадяни, які бажають підписати контракт зі Збройними Силами України. Першочергово лікарі ВЛК приймають громадян, які вже готові служити у війську.

Скільки ВЛК діє у Львові

За даними міської ради, у місті на базі медичних закладів діє 4 військово-лікарські комісії при ТЦК і СП:

Галицько-Франківська ВЛК у 2 поліклініці;

Личаківсько-Залізнична ВЛК на базі 6-ї поліклініки;

Сихівська ВЛК на базі Першого медоб’єднання;

Шевченківська ВЛК на базі Другого медоб’єднання.

До слова, в Україні можуть ініціювати зміни, які дозволять подовжити строк проходження ВЛК щонайменше на три місяці. Крім того, вже 31 січня в застосунку Резерв+ з'явиться можливість оформити електронні направлення на ВЛК.