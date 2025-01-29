Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Во Львове огромные очереди на ВВК

Очереди, которые в последнее время постоянно есть на прохождение комиссии, спровоцированы тем, что большинство ограниченно годных медлили с прохождением ВВК до начала февраля. Поэтому и обращений за последнюю неделю существенно увеличилось.

Государством было предусмотрено 9 месяцев, чтобы все ограниченно годные прошли повторный осмотр ВВК на степень утраты трудоспособности. Однако, большинство заявителей не спешили проходить повторный осмотр в течение установленного времени и отсрочили свой визит до конечного срока,

– отметили в управлении здравоохранения Львовского городского совета.

В городском совете также подсчитали, что с 4 мая до 1 января осмотр у врачей на Сыхове прошли 182 ограниченно годные лица. А вот за 20 дней января на ВВК пришли 150 человек.

Всего в электронной очереди во львовские комиссии сейчас зарегистрировано около 700 военнообязанных лиц, которые ранее имели статус ограниченно годных.

В очередях могут не стоять граждане, желающих подписать контракт с Вооруженными Силами Украины. Первоначально врачи ВВК принимают граждан, которые уже готовы служить в армии.

Сколько ВВК действует во Львове

По данным городского совета, в городе на базе медицинских учреждений действует 4 военно-врачебные комиссии при ТЦК и СП:

Галицко-Франковская ВВК во 2 поликлинике;

Лычаковско-Железнодорожная ВВК на базе 6-й поликлиники;

Сиховская ВВК на базе Первого медобъединения;

Шевченковская ВВК на базе Второго медобъединения.

К слову, в Украине могут инициировать изменения, которые позволят продлить срок прохождения ВВК минимум на три месяца. Кроме того, уже 31 января в приложении Резерв+ появится возможность оформить электронные направления на ВВК.