Чоловіки призовного віку можуть отримати повістку та призвані до лав ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на юридичну компанію INSEININ.

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Які правила отримання відстрочки в Україні

Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1558, якою внесено зміни до порядку надання відстрочки. Зокрема, уточнено строки, на які військовозобов’язані можуть її отримати.

Згідно з чинним законодавством, відстрочка від мобілізації в особливий період надається на час дії підстав, що її обґрунтовують, але не довше, ніж встановлений указом президента строк проведення мобілізації.

Це означає, що максимальний термін надання відстрочки складає три місяці, оскільки воєнний стан продовжується кожні три місяці.

Окрім того, уряд запровадив механізм автоматичного продовження відстрочки. Якщо законні підстави для її отримання залишаються чинними, вона буде подовжена на весь період дії чергового продовження воєнного стану.

Якщо ж термін дії підстав для відстрочки є меншим, ніж строк воєнного стану, вона надається лише на період, визначений цими обставинами.

Наприклад, особам з інвалідністю відстрочка може бути надана до закінчення терміну дії висновку МСЕК або витягу з рішення експертної комісії, але не довше, ніж до завершення воєнного стану.

Студенти, аспіранти та докторанти отримують відстрочку до кінця періоду дії Указу про воєнний стан або на час одного семестру, проте не більше ніж на шість місяців.

Педагогічним працівникам та викладачам відстрочка надається на період до завершення навчального року, однак не довше, ніж до моменту втрати ними підстав, що давали право на її отримання.

Якщо під час перевірки з’ясується, що військовозобов’язаний більше не має підстав для відстрочки, його протягом семи днів буде офіційно поінформовано про її анулювання.

Юристи наголошують, що внесені зміни лише уточнюють максимальний строк дії відстрочки та усувають суперечності в її оформленні. Перелік підстав та необхідних документів залишився без змін.