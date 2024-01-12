Юрист Андрей Топчий объяснил, могут ли призвать мужчину, имеющего одного из родителей с инвалидностью.

Смотрите также До 200 тысяч или лишение свободы: какие штрафы и наказания угрожают уклоняющимся

Он объяснил, что в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат мобилизации лица имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы при, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

Поэтому лицо имеет право на отсрочку от мобилизации при условии, что нет, например, трудоспособных (совершеннолетних, не пенсионеров, не инвалидов) братьев или сестер по уходу за отцом или матерью,

– уточнил Андрей Топчий.

Разрешен ли выезд за границу

Действительно, право на выезд имеют лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины.

Для этого нужно иметь документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие родственные связи, инвалидность, а также документы, подтверждающие совместное проживание (их задекларированное или зарегистрированное место жительства (нахождение) совпадает с задекларированным или зарегистрированным местом жительства (нахождение) родителей или родителей жены (супруга).

Так что лицо имеет право на выезд, если имеет отца или мать с инвалидностью и проживает с ними по одному адресу.

Какие документы необходимы для пересечения границы:

свидетельство о рождении военнообязанного;

пенсионное удостоверение инвалида;

паспорта с общим адресом регистрации.

Юрист также добавил, что в последнее время пограничники могут также спросить отсрочку по ТЦК, проставленную в соответствующем военно-учетном документе