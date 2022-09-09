Речь идет об отсрочках, предоставленных решениями в марте-апреле, срок действия которых истекает в сентябре-октябре этого года. Так, их могут продлить на два месяца.

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Действующие отсрочки от призыва можно продлить

Решение о продлении отсрочки сроком до двух месяцев может быть принято Минэкономики только один раз.

Решение правительства позволяет обеспечить постоянную и эффективную работу органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций, ныне работающих на победу в тылу,

– заявили в ведомстве.

Также правительственное решение предусматривает, что выписка из приказа Минэкономики об отсрочке от призыва военнообязанному работнику может предоставлять и визировать предприятие, учреждение или организация, где он работает.

Эта норма призвана снизить нагрузку на органы государственной власти, что позволит высвободить ресурсы для усиления работы на других направлениях.

Кто может получить отсрочку от мобилизации

Действующее законодательство предусматривает возможность предоставления отсрочки от призыва. Ее могут получить лица, относящиеся к определенным категориям. Для этого нужно будет их забронировать, чем и занимаются компании, где они работают.

Сама процедура бронирования предусматривает 24 Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В нем говорится, что компании могут во время военного положения бронировать на рабочих местах специалистов, чтобы они не попадали в волну мобилизации.

Буквально недавно список тех, кого могут забронировать, расширился. И теперь в него входят работающие:

в органах государственной власти, местного самоуправления или других государственных структурах (при необходимости обеспечивать функционирование этих самых органов власти);

на предприятиях, учреждениях или организациях, имеющих мобилизационные задачи или заказы (в случае, если эти задачи или заказы действительно нужно выполнять);

на предприятиях, учреждениях или организациях, занимающихся производством товаров, выполнением работ или предоставлением услуг оборонного назначения, чем обеспечивают потребности ВСУ;

в компаниях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

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