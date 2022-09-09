Мовиться про відстрочки, надані рішеннями у березні-квітні, термін дії яких спливає у вересні-жовтні цього року. Так, їх можуть продовжити на два місяці.

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Чинні відстрочки від призову можна продовжити

Рішення щодо продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути прийнято Мінекономіки лише один раз.

Рішення уряду дозволяє забезпечити сталу та ефективну роботу органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій, які нині працюють на перемогу в тилу,

– заявили у відомстві.

Також урядове рішення передбачає, що витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов’язаному працівнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює.

Ця норма покликана зменшити навантаження на органи державної влади, що дозволить вивільнити ресурси для посилення роботи на інших напрямках.

Хто може отримати відстрочку від мобілізації

Чинне законодавство передбачає можливість надання відстрочки від призову. Її можуть отримати особи, які належать до певних категорій. Задля цього необхідно буде їх забронювати, чим і займаються компанії, де вони працюють.

Саму процедуру бронювання передбачає 24 Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У ньому йдеться про те, що компанії можуть під час воєнного стану бронювати на робочих місцях фахівців, щоб вони не потрапляли у хвилю мобілізації.

Буквально нещодавно список тих, кого можуть забронювати розширився. І тепер до нього входять ті, хто працює:

в органах державної влади, місцевого самоврядування або інших державних структурах (за умови необхідності забезпечувати функціонування цих самих органів влади);

на підприємствах, установах або організаціях, які мають мобілізаційні завдання або замовлення (у випадку, якщо ці завдання або замовлення дійсно потрібно виконувати);

на підприємствах, установах або організаціях, які займаються виробництвом товарів, виконанням робіт або ж наданням послуг оборонного призначення, чим забезпечують потреби ЗСУ;

в компаніях, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

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