В будущем планируется еще больше вариантов отсрочек. Как они работают сейчас и кто их может получить – рассказывает 24 Канал.

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Что известно об отсрочках в "Резерв+"?

Министерство обороны Украины сообщило, что в конце июля – начале августа мобильное приложение для военнообязанных "Резерв+" получило возможность онлайн-оформления новых видов отсрочек от призыва.

Подать заявку на отсрочку можно по нескольким новым категориям:

отсрочку могут оформить научные, научно-педагогические и педагогические работники учреждений высшего или профессионально-технического образования, если данные о них есть в государственной базе педагогов.

право подать онлайн-заявку получают военнообязанные, которые имеют жену или мужа с инвалидностью I – II группы (при условии подтверждения статуса через реестры Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ДРАЦС).

Это только первый этап расширения возможностей приложения. Впоследствии планируется добавить возможность онлайн-отсрочек для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

Функцией онлайн-оформления отсрочки воспользовались уже сотни тысяч человек. Так, по данным Минобороны, с апреля 2025 года, когда Резерв + получил значительное обновление, около 330 тысяч военнообязанных воспользовались сервисом