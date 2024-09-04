Об этом рассказали журналисты Суспильного со ссылкой на собеседника, который присутствовал на заседании фракции. Президент также объяснил своим однопартийцам и другие ротации в правительстве.

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Как Зеленский объяснил кадровые изменения в правительстве

Собеседник рассказал журналистам, что на встрече речь не шла о дальнейшем трудоустройстве экс-министра юстиции Дениса Малюськи после его отставки. В то же время Зеленский отметил, что тот сам давно хотел перейти на другую должность.

Президент, по словам источника, также выразил свое удовлетворение работой бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, предложив ей повышение, чтобы расширить ее возможности в правительстве.

Кроме того, украинский лидер обсудил создание нового "Министерства по вопросам возвращения украинцев". Однако, как сообщают источники, процесс отбора его руководства еще продолжается.

Почему еще Кулеба мог уйти в отставку

Журналисты The Telegraph отметил, что Дмитрий Кулеба мог уйти в отставку из-за того, что ему не удалось убедить союзников предоставить разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь территории России.

Ему было поручено убедить западных союзников Украины – главным образом США и Великобританию – предоставить разрешение на ракетные удары большой дальности внутри России. Недавно дипломат также возглавлял попытки получить дополнительные батареи ПВО Patriot. На прошлой неделе он обвинил нескольких неназванных союзников в невыполнении своих обещаний предоставить системы,

– говорится в материале.

В издании отмечают, что, вероятно, это было его основной задачей от Зеленского.

Интересно, что Верховная Рада на слушаниях 4 сентября "в срочном порядке отложила" увольнение министра иностранных дел. Как сообщал нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, мотивов такого решения нет.