Политолог-международник Владимир Воля предположил, есть ли в отставке Драги влияние россии, поскольку европейское сообщество беспокоит возможность влияния страны-агрессора на эту избирательную кампанию. Об этом он рассказал 24 каналу.

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По его словам, сейчас все зависит от того, как временное правительство справится с обеспечением потребителей газовыми контрактами.

Скандал в Италии разгорается

Вместе с тем уже несколько дней итальянская пресса говорит о политическом скандале – "руссо-гейт".

Справка. Речь идет о вероятном сговоре итальянских "правых" из партий "Лига" и "Вперед, Италия" с представителями посольства россии в Риме, который мог повлечь за собой падение правительства Марио Драги.

"Разговоры были, но доказать это пока невозможно. Скандал разгорается", – сказал Воля.

Он предположил, что это мог быть бывший премьер-министр Италии и давний союзник путина Сильвио Берлускони или лидер популистской партии "Лига" Маттео Сальвини.

Также политолог добавил, что собственно "путин играл и манипулировал" Берлускони, даже когда он был арестован. Кремлевский диктатор даже приезжал его посетить. В то время как Сальвини тоже мог бы рассчитывать на поддержку со стороны россии на выборах, считает эксперт.

Отставка Марио Драги: главное

14 июля премьер Италии Марио Драги заявил, что он подает в отставку. Однако президент страны не согласовал ее.

Премьер объяснил свое решение тем, что поводом стал отказ одной из партий правящей коалиции "Движение пяти звезд" принять участие в голосовании в сенате по поводу доверия правительству. Этим они формально обозначили выход из парламентского большинства.

Стоит вспомнить. Подать в отставку Марио Драги призывали его противники. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо обвинил противников правительства в содействии власти миру путина, которому кризис в Италии сыграет на руку.