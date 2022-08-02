Политолог-международник Владимир Воля предположил, есть ли в отставке Драги влияние россии, поскольку европейское сообщество беспокоит возможность влияния страны-агрессора на эту избирательную кампанию. Об этом он рассказал 24 каналу.
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По его словам, сейчас все зависит от того, как временное правительство справится с обеспечением потребителей газовыми контрактами.
Скандал в Италии разгорается
Вместе с тем уже несколько дней итальянская пресса говорит о политическом скандале – "руссо-гейт".
"Разговоры были, но доказать это пока невозможно. Скандал разгорается", – сказал Воля.
Он предположил, что это мог быть бывший премьер-министр Италии и давний союзник путина Сильвио Берлускони или лидер популистской партии "Лига" Маттео Сальвини.
Также политолог добавил, что собственно "путин играл и манипулировал" Берлускони, даже когда он был арестован. Кремлевский диктатор даже приезжал его посетить. В то время как Сальвини тоже мог бы рассчитывать на поддержку со стороны россии на выборах, считает эксперт.
Отставка Марио Драги: главное
- 14 июля премьер Италии Марио Драги заявил, что он подает в отставку. Однако президент страны не согласовал ее.
- Премьер объяснил свое решение тем, что поводом стал отказ одной из партий правящей коалиции "Движение пяти звезд" принять участие в голосовании в сенате по поводу доверия правительству. Этим они формально обозначили выход из парламентского большинства.
- 20 июля состоялось заседание Сената Италии, на котором большинство выразило доверие правительству Драги. Однако, несмотря на это, премьер-министр не передумал и желает уйти с должности.
- Драги 21 июля вторично передал президенту республики Серджо Матарелли прошение об отставке с поста главы правительства.