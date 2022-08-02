Політолог-міжнародник Володимир Воля припустив, чи є у відставці Драгі вплив росії, оскільки європейську спільноту непокоїть можливість впливу країни-агресорки на цю виборчу кампанію Про це він розповів 24 каналу.

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За його словами, зараз все залежить від того, як тимчасовий уряд впорається з питанням забезпечення споживачів газовими контрактами.

Скандал в Італії розгортається

Разом з тим, уже кілька днів італійська преса говорить про політичний скандал – "руссо-гейт".

Довідка. Мовиться про вірогідну змову італійських "правих" з партій "Ліга" та "Вперед, Італіє" з представниками посольства росії в Римі, яка могла спричинити падіння уряду Маріо Драгі.

"Розмови були, але довести це поки що неможливо. Скандал розгорається", – сказав Воля.

Він припустив, що це міг бути колишній прем'єр-міністр Італії та давній союзник путіна Сільвіо Берлусконі або ж лідер популістської партії "Ліга" Маттео Сальвіні.

Також політолог додав, що власне "путін грався та маніпулював" Берлусконі, навіть коли він був заарештований. Кремлівський диктатор навіть приїжджав його відвідувати. Тоді як Сальвіні теж міг би розраховувати на підтримку з боку росії на виборах, вважає експерт.

Відставка Маріо Драгі: головне

14 липня прем'єр Італії Маріо Драгі заявив, що він подає у відставку. Проте президент країни не погодив її.

Прем'єр пояснив своє рішення тим, що приводом стала відмова однієї з партійправлячої коаліції "Рух п'яти зірок" взяти участь у голосуванні в сенаті щодо довіри уряду. Цим вони формально позначили вихід із парламентської більшості.

Варто пригадати. Подати у відставку Маріо Драгі закликали його противники. Натомість очільник МЗС Італії Луїджі Ді Майо звинуватив противників уряду у сприянні владіміру путіну, якому криза в Італії зіграє на руку.