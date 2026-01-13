Любая самая дерзкая операция обречена, если на борту есть крысы, – Малюк о чистках в СБУ

Василий Малюк после своего увольнения рассказал о том, как боролся с российскими агентами, когда был главой СБУ. В том числе вражескими агентами внутри Службы безопасности Украины. Он подчеркнул, что это было его личным делом.

Об этом заявил Василий Малюк в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Как Малюк боролся с российскими агентами в СБУ и не только?

Бывший глава Службы безопасности Украины сообщил, что работал в разных направлениях.

Особое внимание я уделил самоочищению СБУ. Ведь любая самая дерзкая спецоперация обречена, если на борту есть крысы. После соответствующих оперативных мероприятий более десятка сотрудников разных рангов сменили удобные кабинеты на ручные наручники,

– указал он.

Благодаря существенному усилению контрразведки удалось достичь весомых результатов. Например, за время полномасштабной войны СБУ разоблачила 128 агентурных сетей и около 3 тысяч предателей, которые пытались расшатать ситуацию внутри страны.

Когда враг стоит под твоими стенами, надо следить, чтобы предатели не открыли ему ворота. Поэтому борьба с российскими агентами – всегда была для меня личным делом,

– подчеркнул Василий Малюк.

А еще важным направлением стала нейтрализация так называемых агентов ФСБ в рясах. Они годами вредили стране, и СБУ смогла прочистить эти авгиевы конюшни. Поэтому часть попов московского патриархата получила наказание, а других обменяли на наших героев, которые находились в плену.

Напомним, 13 января Верховная Рада уволила Василия Малюка с должности руководителя СБУ. Он заявил: уходит с должности, но не из СБУ.